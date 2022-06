Landtag Holter: Schulgeldfreiheit für Azubis in Gesundheitsberufen soll wiederkommen

Hauptinhalt

Die Schuldgeldfreiheit für Auszubildende in Gesundheitsberufen an freien Schulen soll nun doch zurückkommen. Das hat Bildungsminister Helmut Holter (Linke) in einer Sondersitzung des Thüringer Landtages signalisiert. Die nötigen knapp zwei Millionen Euro sollen aber nicht aus dem Bildungsetat kommen, sondern als "überplanmäßige Ausgaben" verbucht werden.