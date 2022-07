Der Thüringer Landtag hat am Freitagvormittag Azubis in Gesundheitsberufen an Freien Schulen wieder vom Schulgeld befreit. Grundlage war ein Kompromissvorschlag von Linken, CDU, SPD und Grünen. Rückwirkend zum 1. Januar sollen private Ausbilder finanziell so gestellt werden, dass sie nicht mehr auf Zahlungen ihrer Schüler angewiesen sind.