Die Aussichten auf eine Reform des Thüringer Schulgesetzes bis 2024 sind gering. Seit Frühjahr stecken zwei Gesetzesentwürfe von Linken, SPD und Grünen sowie von CDU und FDP im Landtag fest, weil sich die rot-rot-grüne Regierungspartei mit der Opposition in entscheidenden Punkte nicht einigen kann. Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hat jetzt einen Versuch gestartet, um wenigstens Teile der Reform noch zu retten.

Bei mehreren Streitpunkten ist zwischen Rot-Rot-Grün und der Opposition keinerlei Einigung in Sicht, weil die rot-rot-grüne Minderheitsregierung auf die Stimmen der Opposition angewiesen ist, um Gesetze zu verabschieden. Völlig auseinander gehen vor allem die Ansichten, wie mit kleineren Schulen im ländlichen Raum umgegangen werden soll. An Dutzenden Schulen in Thüringen gibt es laut Landesregierung weniger Schüler als gesetzlich erlaubt.

Die Regierungsparteien streben derzeit an, Schulen mit zu wenig Schülern in einem Schulcampus mit einer Grund- und Regelschule zusammenzufassen oder sie zu Kooperationen zu zwingen, um so etwa dem Lehrermangel entgegenzuwirken. Die CDU läuft gegen diese Pläne Sturm. Die Entscheidung fällen letztendlich die Landkreise als Schulträger.

Dazu gibt es Streit um die Lehrerausbildung, die Rot-Rot-Grün schulartübergreifend für die 5. bis 7. bzw. 8. bis 10. Klasse anbieten will. Auch das lehnt die Opposition strikt ab. "Wir müssen da flexibler werden. Alle Schülerinnen und Schüler müssen die gleichen Chancen haben und dazu müssen auch Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit erhalten, an allen Schularten ab Klasse 5 zum Einsatz zu kommen", sagte Holter im Gespräch mit MDR THÜRINGEN. Mehr dazu auch im Film "Sackgasse Schule - Leistung im freien Fall" in der Sendung "Exakt - Die Story" am 5. Juli, um 20:45 Uhr im MDR Fernsehen.

Ebenfalls nicht einigen können sich beide politischen Lager zur Zukunft der Förderschulen. Nach Meinung von CDU und FDP sollen am Ende die Eltern und nicht die Schule entscheiden, ob ein Kind auf eine Förderschule oder eine allgemeinbildende Schule gehen soll. Rot-Rot-Grün möchte dagegen Schüler mit Förderbedarf vor allem in den allgemeinbildenden Schulen unterrichten lassen.