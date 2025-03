Diskussion zur Schulordnung bei MDR-Talkshow "Fakt ist! Aus Erfurt" am 2. April Um die Bildungspolitik der Thüringer Brombeer-Regierung und die geplante Änderung der Schulordnung geht es am kommenden Mittwoch (2. April) in der MDR-Talkshow "Fakt ist! Aus Erfurt". Zu Gast sind:



- Bildungsminister Christian Tischner (CDU)

- Prof. Maria Hallitzky (Allgemeine Didaktik und Schulpädagogik, Uni Leipzig)

- Bettina Flügel von der Landeselternvertretung Gemeinschaftsschulen



sowie Gäste im Publikum, die an einer aktuellen MDRfragt-Umfrage zur Bildungspolitik teilgenommen haben.