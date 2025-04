Die Thüringer Brombeer-Landesregierung will für Gemeinschaftsschulen Ausnahmen beim Sitzenbleiben in der Schulordnung verankern. "Aber wir werden den Gemeinschaftsschulen auch die Möglichkeit weiterhin lassen, dass sie nach ihren pädagogischen Konzepten entscheiden können", sagte Bildungsminister Christian Tischner (CDU).

An einem ersten Entwurf zur Schulordnung hatte es heftige Kritik von Gewerkschaften, Vertretern der Gemeinschaftsschulen und der oppositionellen Linken gegeben. Sie sahen reformpädagogische Konzepte in Gefahr, durch Pläne, das Sitzenbleiben künftig ab Klasse sechs wieder in jedem Schuljahrgang zu ermöglichen. Auch die Pläne zur Wiedereinführung von sogenannten Kopfnoten etwa für Verhalten oder Mitarbeit standen teils in der Kritik.