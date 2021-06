Es gelte, so sagte Constanze Berndt, die Chancen aus der Pandemie zu nutzen. Die moderne Schule des 21. Jahrhunderts sollte auch Kompetenzen wie Allgemeinbildung oder Werte wie Unterstützung Anderer, Humanität und Nachhaltigkeit lehren. Hier leiste insbesondere Schulsozialarbeit einen großen Beitrag. Außerdem würden Schulsozialarbeiter zu Fragen wie Berufsorientierung, Sexualpädagogik, Demokratie oder Kindeswohlgefährdung beraten.

Wir können eben nicht mehr von der Lern- und Paukschule oder der Disziplinschule des letzten Jahrtausends sprechen in Anbetracht der Pluralisierung von Lebenslagen der sich wandelnden Gesellschaft.

Berndt sagte, wenn Lehrer und Schulleitungen bereit und in der Lage seien, aufgrund ihres pädagogischen Selbstverständnisses eine weitere Berufsgruppe an ihrer Schule zu akzeptieren, die "durchaus auch mal Sand im Getriebe sein kann", die also eine andere Perspektive auf Kinder und Jugendliche hat als eine leistungs- und lernreduzierte Perspektive, dann seien Weichen gestellt, Schule neu zu denken und weiterzuentwickeln.