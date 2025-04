"Bisher sind die Thüringer Hochschulen von Angriffen auf ihre zentralen Systeme verschont geblieben", so Tom Sauer. Dennoch ist vor gut einem Jahr ein IT-Ernstfall an der TU Ilmenau eingetreten. Betroffen waren unabhängig vom Hauptsystem genutzte Computer. So genannte Ransomware-Erpresser hatten sensible Daten erbeutet, verschlüsselt und im Darknet zum Kauf angeboten. Laut Tom Sauer mussten damals ebenfalls externe IT-Analysten unter anderem aufwendig ermitteln, wie und wann die betroffenen Computer infiziert worden waren. Nur so ließ sich feststellen, welche Backups "sauber" waren und zur gefahrlosen Wiederherstellung taugten. Denn oftmals sind Hacker monatelang unauffällig in Computersystemen unterwegs, bevor sie sich zu erkennen geben. Damals war es schwieriger in Ilmenau professionelle Unterstützung zu bekommen, weil kein vorab beauftragter Dienstleister zur Verfügung stand.