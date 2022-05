Besuch vor Ort im Schwarzatal in Südthüringen. Ein tiefer Einschnitt in das Schiefergebirge. Der Wald wächst dicht an den Hängen. Durchs Tal schlängeln sich der Fluss Schwarza, eine Straße und eine eingleisige Bahnlinie. Auf 25 Kilometern verbinden die Gleise Rottenbach und Katzhütte. Lebensader für das Tal. So sieht es Ulf Ryschka, Chef der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal: "Die Bahn – das kann man gar nicht mit Worten beschreiben. Sie hat die industrielle Entwicklung dieses Tals vorangebracht. Und deshalb sind die Leute sehr stolz auf ihre Bahn."