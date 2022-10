Die meisten Schwimmbäder in Thüringen erhöhen ihre Eintrittspreise trotz gestiegener Energiekosten nicht. Das hat eine Umfrage von MDR THÜRINGEN unter Schwimmbädern und Thermen ergeben. Ausnahmen bilden die Bäder in Sömmerda, Pößneck, Sonneberg und Suhl sowie die Avenida-Therme in Hohenfelden. Dort sind die Preise für Erwachsene bereits um bis zu zwei Euro gestiegen.

Andere Schwimmbäder, die bisher die Preise halten, haben die Temperatur gesenkt. So baden die Gäste in der Schwimmhalle Saalfeld aktuell nicht mehr in 30, sondern 27 Grad warmem Wasser. Auch die Schwimmbäder in Gotha, Rudolstadt und Weimar sparen auf diese Weise Energie ein.