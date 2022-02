Wasserratten und Saunafreunde können sich nach mehr als zwei Monaten Abstinenz wieder auf geöffnete Freizeitbäder und Thermen in Thüringen freuen. "Die meisten Thermen stehen in den Startlöchern", sagte eine Sprecherin des Heilbäderverbands Thüringen. Einige öffneten direkt zum Montag, andere zögen im Laufe der Woche nach.

Die Toskana-Therme in Bad Sulza und die Ardesia-Therme in Bad Lobenstein kündigten bereits eine Öffnung ab Montag an. In der Solewelt Bad Salzungen sollen ab Mittwoch wieder die Tore öffnen. In der Schließzeit sei gestrichen worden, Beleuchtungen seien angepasst und Saunasteine gewechselt worden, hieß es.