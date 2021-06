In Sachen Schwimmunterricht setzt das Bildungsministerium auf das nächste Schuljahr. Schwimmunterricht werde auch bei der Umsetzung des Bundesprogramms "Aufholen nach Corona" für Thüringen in den kommenden beiden Schuljahren einer von vielen wichtigen Schwerpunkten sein. Die Planungen dazu laufen. Der Landessportbund habe bereits signalisiert, zu einer weitergehenden Partnerschaft in diesem Bereich über die Sommerferien hinaus bereit zu sein.