In der Pandemie fiel der Schwimmunterricht in Thüringen weitgehend aus. Das Land plante daraufhin, Bildungsgutscheine für das Nachholen der Kurse anzubieten. Unser Hörer Arnd Müller ist Vorsitzender des Eisenacher Schwimm- und Sportvereins und befürwortet die Idee grundsätzlich, hat aber in Anbetracht des eingeschränkten Badbetriebs auch Bedenken.