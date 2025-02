Hunderte Menschen in Thüringen haben in den vergangenen Wochen ihren Geschlechtseintrag und ihre Vornamen ändern lassen. Seit dem Start des neue Selbstbestimmungsgesetz vor 100 Tagen verzeichnete das Erfurter Standesamt 79 Änderungen.

In Jena waren es 45, in Weimar 42 und in Gera 28. Etwas niedriger lagen die Zahlen in Suhl mit 16 und in Eisenach mit 12.