Die Wände sind in einem warmen Gelb gestrichen, an der Wand vorn prangt ein großes Kreuz. Sieben von zehn Stühlen sind an diesem Donnerstagabend im Gemeinderaum in Zeulenroda-Triebes besetzt. Die Menschen, die hinter den Tischen sitzen, sind krank, abhängig vom Alkohol und spielsüchtig. Einmal in der Woche treffen sie sich, um über ihren Alltag, ihre Ängste und Sorgen und über Sucht zu sprechen. Der Altersdurchschnitt an diesem Abend: 60 plus. Der jüngste Teilnehmer der Selbsthilfegruppe "Sucht" ist gerade einmal 42 Jahre alt.