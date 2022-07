Die Rückzahlung ist an jeder Kasse einer Mensa oder Cafeteria sowie in den Informationszentren der Bildungseinrichtung möglich. (Symbolbild)

Die bereits mit dem Semesterbeitrag gezahlte Summe für den öffentlichen Nahverkehr liege meist höher. Deshalb könne die Differenz nun nach Verhandlungen mit den Verkehrsunternehmen unkompliziert über die Thüringer Hochschul- und Studierendenwerkskarte (Thoska) zurückgezahlt werden, hieß es. Den Angaben nach ist diese Buchung an jeder Kasse einer Mensa oder Cafeteria sowie in den Informationszentren des Studierendenwerks Thüringen in Erfurt, Jena und Weimar möglich.

Die Beträge bewegen sich zwischen über 50 Euro für Studierende an den Hochschulen und Universitäten in Jena und Erfurt sowie elf Euro an der Hochschule Nordhausen. Da Studierende an den Hochschulen in Eisenach, Ilmenau und Schmalkalden für die Semestertickets weniger als neun Euro pro Monat zahlen, bekommen sie keine Rückerstattung.