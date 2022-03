SPD-Vorsitzender Maier für Erhöhung des Wehretats

Der Landesvorsitzende der SPD in Thüringen, Georg Maier, sagte, Deutschland dürfe sich nicht in eine unhinterfragte Kriegs- und Eskalationslogik hineinziehen lassen. So stimmen die meisten SPD-Mitglieder laut Maier zwar den verhängten Sanktionen und Waffenlieferungen sowie dem Umdenken in Sachen Energiewende zu, die Militärausgaben deshalb aber zu erhöhen, werde allerdings von vielen SPD-Mitgliedern kritisch gesehen.

Natürlich müsse Deutschland in der Lage sein, sich im Ernstfall tatsächlich selbst verteidigen zu können, so Maier. Er selbst plädiert innerhalb seiner Partei dafür, die Bundeswehr besser auszurüsten und neue Waffensysteme anzuschaffen. Das von der Bundesregierung angestrebte Sondervermögen für die Bundeswehr hält Maier für den richtigen Weg.

AfD-Sprecher: Bundeswehr fehlt es nicht an Geld

AfD-Sprecher Torben Braga sagte, ein Sondervermögen in dem angekündigten Umfang müsse sehr genau geprüft werden. Es überfordere die Bundeswehr, führe zu weniger parlamentarischer Kontrolle und bedeute zusätzliche Schulden. Das vertraglich vereinbarte Zwei-Prozent-Ziel der Nato müsse aber grundsätzlich eingehalten werden.

Torben Bragafordert genaue Prüfung des angeküdigten Sondervermögens für die Bundeswehr. Bildrechte: dpa

Laut Braga fehlt es der Bundeswehr nicht an Geld, sondern an einer funktionierenden Beschaffung. So hätten Frankreich und Großbritannien ähnliche Etas, aber besser ausgestattete Streitkräfte. So müsse es auch selbstverständlich sein, dass die Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen ausgestattet wird.