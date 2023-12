Nicht geböllert werden darf in großen Teilen der Altstädte von Erfurt und Weimar, insbesondere in der Nähe von Fachwerkhäusern. In Erfurt ist dabei Feuerwerk nicht nur in der Altstadt, sondern auch auf dem Petersberg verboten. In Weimar ist das Böllern am Theaterplatz, am Herderplatz, am Marktplatz, am Stadtschloss, am Frauenplan und in der Scherfgasse untersagt.