Zahlreiche Thüringer Kommunen wollen zu Silvester auf Feuerwerk-Verbotszonen verzichten. So richten unter anderem Altenburg, Gera und Nordhausen keine solchen Zonen ein, wie die jeweiligen Stadtsprecher mitteilten. Allerdings gelte - wie in jedem Jahr - ein grundlegendes Böllerverbot in unmittelbarer Nähe von Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Fachwerkhäusern.

Pandemiebedingt und wegen der höheren Verletzungsgefahr hatten Bund und Länder bereits Mitte Dezember ein bundesweites Feuerwerks- und Versammlungsverbot zu Silvester beschlossen. Das Zünden bereits gekaufter Böller ist möglich, der Verkauf jedoch verboten. Das Abbrennen von Böllern oder Feuerwerksraketen kann außerdem im öffentlichen Raum in vorher festgelegten Verbotszonen untersagt werden. Diese Bereiche müssen von den Kommunen bestimmt werden.

Einige Thüringer Kommunen haben Feuerwerksverbotszonen bestimmt - viele verzichten aber auch darauf. Bildrechte: imago images/xcitepress

Feuerwerksverbotszonen in einigen Kommunen

Der Landkreis Nordhausen verzichtet auf zusätzliche Regeln und bezieht sich auf das bundeseinheitliche Verkaufsverbot von Feuerwerk. In Jena wird es einem Sprecher zufolge ein generelles Abbrennverbot in der Innenstadt geben. In Weimar sind bestimmte Bereiche als Verbotszonen eingerichtet, etwa der Frauenplan, der Herderplatz, der Markt- und Theaterplatz und das Stadtschloss.