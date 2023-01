Ebenfalls in Erfurt kam es zu einem Unfall in einem Seniorenheim. Nach Polizeiangaben hatte ein 91-jähriger Heimbewohner in seinem Zimmer einen bisher unbekannten Sprengkörper angezündet und sich dabei schwer an der Hand verletzt. Der Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch die Explosion wurden zudem das Zimmer und das Mobiliar stark beschädigt. Gegen den 91-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion ermittelt.