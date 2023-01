In der Neujahrsnacht hat es in Thüringen zahlreiche Unfälle und Brände gegeben. Wie die Polizei mitteilte, verletzte sich in Friemar im Landkreis Gotha ein 42-Jähriger beim Böllern schwer. Ihm wurden bei der Explosion einer illegalen Kugelbombe beide Unterarme abgerissen.

In Crispendorf im Saale-Orla-Kreis verlor ein 21-Jähriger bei einem Unfall mit einer Kugelbombe seine Hand. In Erfurt sind beim Brand in einem Autohandel 40 Fahrzeuge beschädigt worden. In der Silvesternacht gab es in Thüringen 60 Verstöße beim Abbrennen von Feuerwerk (Symbolfoto). Bildrechte: imago/Gottfried Czepluch

In Gotha brannte am Neujahrsmorgen ein leerstehendes Haus. Wie ein Polizeisprecher sagte, wird der Schaden auf rund 100.000 Euro geschätzt. Das Feuer war im Dachstuhl einer ehemaligen Bäckerei im Osten von Gotha ausgebrochen. Verletzte gab es nicht. Was den Brand ausgelöst hat, steht noch nicht fest.

Landesweit registrierte die Polizei 88 Brände, 60 Verstöße beim Abbrennen von Feuerwerk, 58 Körperverletzungen sowie viele Trunkenheitsfahrten und Sachbeschädigungen. Nach zwei Jahren Pandemie und bei milden Temperaturen waren laut Polizei deutlich mehr Menschen unterwegs, um den Jahreswechsel zu feiern.