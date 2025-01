Bei einem Einsatz auf dem Goetheplatz in Weimar steckten unbekannte Täter einen Streifenwagen in Brand. In Unterwellenborn wurde ein 28-jähriger Mann schwer im Gesicht verletzt, als Feuerwerk direkt an seinem Kopf explodierte. In Neuhaus am Rennweg ist ein Autofahrer kurz nach Mitternacht mit seinem Wagen in ein Wohnhaus gekracht und geflohen. Verletzt wurde niemand, aber das Haus drohte einzustürzen. Es musste mit Pfeilern gesichert werden. Der Schaden wird auf 90.000 Euro geschätzt.