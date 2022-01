Die Silvesternacht ist in Thüringen aus Sicht der Polizei recht ruhig verlaufen. Mancherorts gab es kleinere Brände und Auseinandersetzungen zwischen Personen. Einen größeren Einsatz gab es am Samstagmorgen in Jena, wo ein Mann vier Polizisten verletzte. Die Lebensgefährtin des Mannes hatte die Polizei gegen 8 Uhr morgens gerufen, weil er in der gemeinsamen Wohnung randaliert habe, hieß es. Der 40-Jährige habe massiven Widerstand geleistet, so die Polizei weiter. Waffen seien nicht zum Einsatz gekommen, die Verletzungen der Beamten seien auch nicht lebensbedrohlich. Polizeibeamte verschafften sich Zugang zu der Wohnung, in der der Mann randalierte. Bildrechte: MDR/Johannes Krey

Jugendlichen in Gewahrsam genommen

In Stadtilm nahm die Polizei einen angetrunkenen 18-Jährigen vorübergehend in Gewahrsam. Der junge Mann habe sich polizeilichen Maßnahmen widersetzt, nachdem er beim Abbrennen von Feuerwerk in einer Straße ertappt wurde. Er habe zu einer Gruppe von etwa 50 Jugendlichen gehört, die sich zuvor auf dem Marktplatz zum Feiern getroffen hatte. Die Gruppe habe sich dann nach entsprechender Aufforderung der Polizei zerstreut, hieß es.

In Nordhausen ging ein geparktes Auto in der Silvesternacht in Flammen auf und brannte aus. Ob Feuerwerkskörper das Auto in Brand gesetzt haben, wird noch ermittelt.

Böller an Gedenkstätte gezündet

Bei Weimar sorgte ein Paar aus Sömmerda für Irritationen. Die Beiden brannten am Glockenturm der KZ-Gedenkstätte Buchenwald eine Feuerwerksbatterie ab. Die Polizei erteilte einen Platzverweis bis zum Neujahrsmorgen. Das Paar habe angegeben, in völliger Unkenntnis der Bedeutung des Ortes gehandelt zu haben. Die Polizei geht nicht von einem politischen Motiv aus.

Rettungsleitstellen melden ebenfalls ruhige Silvesternacht