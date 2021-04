Mit Armin Laschet und Markus Söder hätten die Unionsparteien zwei erfolgreiche Ministerpräsidenten, die sich auch als Wahlkämpfer bewiesen haben. Beide können Hirte zufolge Deutschland als Bundeskanzler in den kommenden Jahren durch die anstehenden Herausforderungen führen. Allerdings sei für die Bundestagswahl nicht die Spitzenkandidatur allein entscheidend, sondern die Positionen des Wahlprogramms, so Hirte weiter.

Unterdessen hat sich am Mittag das CDU-Präsidium in seiner Sitzung in Berlin mehrheitlich hinter eine Kanzlerkandidatur von Parteichef Laschet gestellt. Ein Beschluss wurde aber nicht gefasst. Auch das CSU-Präsidium hat sich am Montagabend für ihren Kandidaten Söder ausgesprochen.