Energiewende Strom vom Dach: Besitzer Thüringer Logistikhallen planen mehr Solaranlagen

2021 kamen knapp 15 Prozent des in Thüringen erzeugten Stroms aus mehr als 40.000 Solaranlagen. Der Anteil soll steigen, wenn es nach den Regierungen in Land und Bund geht. Eine Initiative von Besitzern großer Logistikhallen will nun ihren Teil dazu beitragen, dass mehr Strom vom Dach kommt - denn Dachflächen haben solchen Hallen reichlich. Was es mit der Initiative auf sich hat und wo es Probleme gibt - dazu klären wir die wichtigsten Fragen.