In der ersten Jahreshälfte 2024 wurden laut Thüringer Energie- und Greentech-Agentur (ThEGA) knapp 12.700 neue Solaranlagen im Freistaat in Betrieb genommen. Damit gibt es insgesamt 84.355 Anlagen in Thüringen. Sie erzeugen mittlerweile ein Fünftel des in Thüringen verbrauchten Stromes.