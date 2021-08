In diesem Sommer war es in Thüringen auch verhältnismäßig kalt. Das Temperaturmittel betrug laut DWD 17,3 und war das niedrigste im Vergleich der Bundesländer. Die höchsten Mittelwerte wurden in Berlin (19,9) und Brandenburg (19,2) registriert. Zudem wurden in Thüringen 555 Sonnenstunden gezählt, hinter Nordrhein-Westfalen (535 Sonnenstunden) der zweitniedrigste Wert bundesweit.