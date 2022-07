Bad Blankenburg | Games Camp im Schülerforschungszentrum

Wer schon immer mal ein eigenes Spiel programmieren wollte, ist beim Games Camp in Bad Blankenburg genau richtig. Das Schülerforschungszentrum Rudolstadt lädt alle interessierten Kinder ab zwölf Jahren in der ersten Sommerferienwoche zum Programmieren ein. Die Anmeldung erfolgt per Mail sfz-rudolstadt@jungforscher-thueringen.de.

Bad Langensalza | Insektenhotel

Am Anfang der Sommerferien, am 18. Juli, lädt der BUND Bad Langensalza Ferienkinder in den Natur!Garten ein. Dort können die Kids Insektenwohnungen bauen und damit die einheimische Insektenvielfalt unterstützen. Eine Anmeldung ist vorab per E-Mail kontakt@bund-umweltzentrum.de oder unter der Telefonnummer 03603-813125 nötig.

Bildrechte: MDR/ Ruth Breer

Eisenach | Luthers Werkstatt

Das Lutherhaus Eisenach bietet den Ferienkindern ein Programm rund um alte Handwerkstechniken an. Dort können Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene bei den offenen Kreativ-Angeboten in "Luthers Werkstatt" eine Bibelseite auf einer historischen Buchdruckerpresse drucken. Die Seite kann dann mit Tusche und Feder beschrieben werden. Bei den Angeboten kann man unter anderem auch Papier schöpfen sowie mit Gips und kleinen Gussformen experimentieren.

Das Ferienangebot findet immer donnerstags von 10 bis 14 Uhr statt. Die Teilnahme kostet drei Euro pro Person und ist zu jeder vollen Stunde möglich. Die Angebote dauern jeweils etwa 45 bis 60 Minuten.

Bei dem Ferienangebot im Lutherhaus Eisenach können die Kids ihre eigene Bibelseite an einer Gutenberg-Druckerpresse drucken und kolorieren. Bildrechte: Stiftung Lutherhaus Eisenach/Sascha Willms

Erfurt | Stipendiatenprogramm

Innerhalb des Stipendiatenprogramms der Stiftung Bildung für Thüringen können junge Erwachsene einen Blick in berufliche Perspektiven und Karrierechancen werfen - angefangen in der ersten Sommerferienwoche, am 18. Juli. Das Helios Klinikum Erfurt gibt einen Einblick in medizinische Bereiche, wie beispielsweise den OP-Saal.

Egal, ob Medizin, Finanzen oder Architektur - das Stipendiatenprogramm gibt einen Einblick in mehrere Berufsbranchen. Bildrechte: dpa

Am 19. Juli erhalten Schülerinnen und Schüler der Oberstufe in der Bundesbank in Erfurt eine Antwort auf die Frage, welche Fähigkeiten man mitbringen muss, um in einer Bank zu arbeiten. Höhepunkt des Stipendiatenprogramms ist der Besuch im Chemiepark Leuna am 20. Juli. Ingenieure der Innospec Leuna GmbH geben einen tieferen Einblick in den Industriealltag eines Chemieunternehmens. Der 21. Juli beschäftigt sich mit einem Vortrag über das Studentenleben an der Bauhaus-Universität Weimar. Studierende stellen die verschiedenen Studienrichtungen wie Informatik oder Bauingenieurwesen vor.

Gera | Sensor Space Camp

Das Sensor Space Camp 2022 in Gera/Hermsdorf organisiert in der ersten Sommerferienwoche ein kostenloses Ferienangebot aus dem Bereich der MINT-Bildung. Themen wie Augmented und Virtual Reality, Roboter-Programmierung oder auch Umweltsensorik kann man im Camp kennenlernen. Das Programm richtet sich an Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 16 Jahren. Auf die Jugendlichen warten praktische Workshops und Besuche in regionalen Firmen. Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich.

Greiz | Sommerpalais

Das Sommerpalais hält für Kinder von fünf bis zwölf Jahren ein Ferienangebot bereit. Jeweils donnerstags, am 21. und 28. Juli sowie am 4. August, können zwischen 13 und 16 Uhr verschiedene Bastel- und Unterhaltungsangebote genutzt werden, um sich mit dem Leben im Schloss und mit Besonderheiten der Sammlung vertraut zu machen.

Die Ferienkinder haben die Möglichkeit, ein eigenes Wappen zu erstellen, kreative Scherenschnitte anzufertigen und mit Feder und Tinte zu schreiben. Die Teilnahme kostet pro Kind einen Euro. Bei Teilnahme von Gruppen ab fünf Kindern wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 03661-7058-0 gebeten.

Hildburghausen | Hennebergisches Museum Kloster Veßra

Das Ferienprogramm im Hennebergischen Museum Kloster Veßra hat verschiedene Projekte für Kinder zu bieten. In der ersten Woche der Sommerferien erfahren die Ferienkinder alles über die frühere Porzellanherstellung im Kloster Veßra und probieren sich im Porzellanbemalen. Außerdem stehen die Kloster- und die Wassermühle des Museums im Mittelpunkt. Gemeinsam erkunden die Kinder, wie beide Museumsmühlen funktionieren und wofür sie genutzt worden sind. Anmeldungen für diese Ferienprojekte sind möglich unter der Telefonnummer 036873-69030 oder per E-Mail info@museumklostervessra.de.

Das Hennebergische Museum Kloster Veßra hat sich ein umfangreiches Ferienangebot für Kinder und Jugendliche überlegt. Bildrechte: dpa

Vom 25. bis zum 29. Juli bietet das Museum einen Umweltretter-Workshop an. In diesem fünftägigen Sommerferienkurs werkeln und experimentieren junge Forscher und Forscherinnen zusammen mit dem Schülerforschungszentrum Schmalkalden und fragen danach, ob ein Leben ohne Strom, Kühlschrank, Supermarkt und Tupperdosen überhaupt möglich ist. In verschiedenen Mitmachworkshops lernen die Kinder, wie abgeschriebenen Dingen ein zweites Leben eingehaucht werden kann. Der Workshop ist für Kinder von zehn bis 14 Jahren geeignet und ist kostenfrei. Anmelden kann man sich zu diesem Workshop per E-Mail luise.merbach@stift-thueringen.de oder unter der Telefonnummer 0157-80512069.

Nordhausen | Mittelalter zum Anfassen

Vom 24. bis 30. Juli können Ferienkinder von sieben bis 14 Jahren auf den Rittergut-Ponys hoch zu Ross im Harzrigi-Wald ins Mittelalter eintauchen.

Ritter Ron und sein Nachwuchs-Gefolge machen unter anderem auch eine Fahrt mit der Harzer Schmalspurbahn. Bildrechte: Horizont Verein

Dort können sie Schwerter und Schilde bauen, Kostüme basteln und am Abend spannenden Geschichten mit Stockbrot am Lagerfeuer lauschen. Vor Ort befindet sich auch ein Streichelzoo mit Pferden, Kaninchen, Ziegen, Hühnern und vielen weiteren Tieren. Nur mit Voranmeldung unter harzrigi@horizont-verein.de möglich.

Jena | Freizeitladen Winzerla

Der Freizeitladen Winzerla hat für Kinder und Jugendliche ein umfangreiches Ferienangebot zusammengestellt. Jede Woche können die Ferienkinder zwischen einer Ferienfahrt, einer Programmgruppe und einer offenen Gruppe wählen. Das Neue an der offenen Gruppe ist, dass hier keine Anmeldung nötig ist und auch Kurzentschlossene dazu stoßen können. Die Ferienfahrt und die Programmgruppe benötigen eine Anmeldung.

Auf die Kinder warten verschiedene Themen-Wochen, unter anderem auch eine Streetart-Woche. Bildrechte: Streetwork Winzerla