50 Euro pro Kind sollen Familien in Thüringen in den kommenden Wochen vom Freistaat Thüringen erhalten. Die werden, anders als der Corona-Bonus des Bundes, nicht etwa aufs Konto gezahlt, sondern als Gutscheinheft ausgegeben. Darin: Wertmarken in Höhe von einem bis fünf Euro, die in mehr als 80 Freizeit- und Kultureinrichtungen in Thüringen beliebig eingesetzt werden können.

Hintergrund ist, dass Kinder und Jugendliche in der Pandemie viele Entbehrungen auf sich nehmen mussten. Thüringens Familienministerin Heike Werner (Die Linke)

Mit der Familienkarte will der Freistaat ihnen ein zusätzliches Angebot machen und ihnen "den Sommer und die Ferien verschönern".

Auch Kultureinrichtungen sollen profitieren

Die Karte soll aber auch für die knapp 600 Freizeit- und Kultureinrichtungen in Thüringen eine Win-Win-Situation sein. Denn auch sie waren während der Lockdowns gebeutelt. Tierparks, Museen, Schwimmbäder, Burgen, Kletterparks - alles musste geschlossen werden. Einnahmen durch Besucher blieben aus. Etwa 90 Einrichtungen beteiligen sich an der Familienkarte. Bis zum Herbst sollen es noch mehr werden.

Kosten: Mehr als 22 Millionen Euro

Mit dem Gutscheinheft setzt das Sozialministerium einen Beschluss des Thüringer Landtags für 2021 um. Im Dezember 2020 hatte dieser beschlossen, jedem kindergeldberechtigten Kind den kostenlosen Besuch in Kultur- und Freizeiteinrichtungen im Wert von 50 Euro zu ermöglichen. Für die Familienkarte wurden im Haushalt für dieses Jahr 22,5 Millionen Euro veranschlagt.

Ursprünglich als App geplant

Ursprünglich sollte die Familienkarte als App entwickelt werden. Wie das Sozialministerium mitteilte, fehle es aber in vielen Einrichtungen noch an technischen Voraussetzungen, etwa QR-Codes auszulesen und diese dann abzurechnen. Auch seien die Anforderungen an den Datenschutz sehr hoch. Zudem könnten auch Kinder, die kein Smartphone haben, die Gutscheine so beliebig einsetzen. Die App sei erst für die zweite Jahreshälfte geplant, dann mit weiteren Infos zu Aktivitäten in ganz Thüringen. Damit die Wertmarken nicht gefälscht werden können, müssen sie aus dem Heft herausgetrennt werden und besitzen dadurch am Rand Zacken. Die Wertmarken können aus dem Heft herausgetrennt werden. Bildrechte: MDR/Juliane Maier-Lorenz

Gutscheine einsetzbar ab Anfang der Sommerferien

In den kommenden Wochen sollen Eltern einen Brief erhalten, mit dem sie das Gutscheinheft in größeren Freizeit- und Kultureinrichtungen und Touristeninformationen abholen können. Die Hefte direkt mit der Post zu verschicken, sei finanziell nicht realisierbar gewesen, so das Sozialministerium. Die Gutscheine gelten bei der Post als besondere Geldwerte und sind demzufolge im Versand teurer.

Die beteiligten Freizeiteinrichtungen sollen die erhaltenen Wertmarken zügig abrechnen können. Mindestens bis Anfang November können die Gutscheine eingesetzt werden. Noch offen ist dagegen, ob es die Familienkarte auch im kommenden Jahr geben wird. In Thüringen leben circa 360.000 Kinder und Jugendliche, die von Familienkarte profitieren.