Thüringens SPD-Vorsitzender Georg Maier ist gegen einen Ausstieg der Sozialdemokraten aus der Minderheitskoalition mit Linken und Grünen. "Wir wollen nicht, dass aus der Parlamentskrise jetzt auch eine Regierungskrise wird", sagte Maier am Dienstag im MDR THÜRINGEN-Sommerinterview. Wenn die SPD-Minister jetzt aus der Regierung ausscheiden würden, verstärke das den Stillstand im Land. "Wir arbeiten derzeit am nächsten Landeshaushalt, sind da schon unter Zeitdruck. Wenn die SPD-Finanzministerin jetzt aufhören würde, müsste sich jemand Neues einarbeiten. Das würde wieder Zeit dauern." Die Mehrheit der Thüringer SPD-Mitglieder sage auch deutlich, dass die Partei in der Minderheitskoalition bleiben solle.