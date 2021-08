Thüringens AfD-Landesvorsitzender Björn Höcke hält sich eine Kandidatur für den Bundesvorstand seiner Partei offen. Derzeit sei man in der "heißen Phase" des Bundestagswahlkampfs, sagte Höcke am Freitag im Sommerinterview von MDR THÜRINGEN. Ob er im Dezember für den AfD-Bundesvorstand kandidieren werde, darüber werde er sich später Gedanken machen. Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke im MDR THÜRINGEN-Sommerinterview Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Höcke sagte weiter, Landesverband und Landtagsfraktion der Thüringer AfD hätten sich immer wieder in Programmdebatten der Partei eingebracht. "Ich kann doch trotzdem aus Thüringen heraus wirken", sagte er. "Wenn ich erkenne, dass es notwendig ist, die Partei in eine programmatische Richtung zu bringen, dann werde ich das tun."

"Verfassungsschutz unterwandert die Opposition"

Höcke erneuerte in dem Interview auch seine Kritik am Verfassungsschutz. Es sei auffällig, dass dieser "immer die Landesverbände in den Blick nimmt, die besonders erfolgreich sind", sagte er mit Blick auf die Einstufung des Thüringer Landesverbandes durch Landesverfassungsschutz als "erwiesen rechtsextrem". Die Regierungsbehörde unterwandere die Opposition, deshalb müsse sie reformiert werden. Der Verfassungsschutz sei "auf dem linken Auge blind". Die jüngst von der Thüringer Polizeiführung vorgenommene Belehrung der Beamtinnen und Beamten über ihre Pflicht zur Verfassungstreue nannte Höcke "mafiöse Methoden". Der Verfassungsschutz müsse "eigentlich die Regierung beobachten, die das Recht gebrochen hat".

Zu dem von der AfD-Bundespartei beschlossenen Auftrittsverbot mit dem aus der Partei ausgeschlossenen ehemaligen brandenburgischen Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz sagte Höcke, er werde sich an diesen Beschluss halten. Jedoch lasse er sich den Kontakt zu Kalbitz, den er sehr schätze, nicht verbieten.

Debatte um Corona-Testpflicht: "Schüler nicht in Watte packen"

Zur Debatte um eine Corona-Testpflicht an Thüringer Schulen zu Beginn des nächsten Schuljahres sagte Höcke, Kinder und Jugendliche sowie Schulen seien keine Pandemietreiber. "Da müssen wir uns also keine Sorgen machen und die Kinder nicht in Watte packen." Wichtig sei, dass an den Schulen so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren. Die in den vergangenen anderthalb Jahren durch die Corona-Maßnahmen-Politik entstandenen Lerndefizite bei den Schülern seien schon jetzt "nicht so schnell abzuarbeiten". MDR THÜRINGEN-Moderator Lars Sänger im Gespräch mit dem Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

