Höcke ist seit April 2013 in Thüringen politisch aktiv. Er hat den Landesverband mitgegründet und steht diesem seither als einer von zwei Landessprechern vor. Gleichzeitig ist er Vorsitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag. Seit zwei Jahren wird er vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Das Wählervolk in Thüringen zeigt sich unbeeindruckt von der Isolation seiner Partei und verschafft der AfD in Umfragen stets mehr als 20 Prozent.