Ob auf Bundes- oder Landesebene: In den Reihen der Linken kann Bodo Ramelow auf gleich mehrere Alleinstellungsmerkmale verweisen. Er ist deutschlandweit der erste Linke Ministerpräsident überhaupt. Außerdem bleibt er bis dato bundesweit unbeschadet, in einer Partei, die bundeweit aktuell vorrangig durch interne Querelen Schlagzeilen produziert. Politik ohne Zerwürfnisse hatte bei Amtsantritt 2014 auch die von Ramelow angeführte rot-rot-grüne Landesregierung versprochen. Doch in der jüngeren Vergangenheit häufen sich in der Koalition die Meinungsverschiedenheiten.