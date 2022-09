Es gehe darum, massiv zu investieren, etwa in den Ausbau erneuerbarer Energien, so Dittes: "Diese Mammutaufgabe schaffen wir aber nicht im laufenden Haushalt darzustellen. Das würde dazu führen, dass wir von vielen Aufgaben, die der Freistaat Thüringen gerade absolviert, Abstand nehmen müssten, wie die kommunale Entwicklung, die Sicherung der sozialen Infrastruktur und ähnliches. Deswegen glauben wir, dass eine Herauslagerung aus dem Haushalt in ein Sondervermögen für diese Herausforderungen gerade im investiven Bereich der richtige Weg ist."

Herauslagern heißt: es müssten dafür Kredite aufgenommen werden. Laut Dittes ist das auch haushaltsrechtlich möglich, und zwar dann, wenn es darum geht, eine Wirtschaftskrise abzuwenden. Auch die Grünen verweisen darauf, dass diese wirtschaftliche Notlage schon jetzt besteht. Sie befürworten ebenfalls ein Sondervermögen, auf Basis neuer Schulden: "Wir sind in einer Situation, in der wir einen Finanzierungsbedarf haben für Hilfsprogramme, was deutlich hinaus geht über das, was im Haushalt integrieren können," sagt der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, Olaf Müller.