Thüringens CDU-Chef Mario Voigt strebt eine Zusammenarbeit mit BSW und SPD an. Er will Ministerpräsident des Freistaats werden und die CDU nach zehn Jahren aus der Opposition führen. Die Regierungsbildung ist allerdings schwierig. Eine Koalition aus CDU, BSW und SPD käme im Landtag nur auf 44 von 88 Stimmen und brauchte mindestens eine Stimme von anderen Parteien, also AfD oder Die Linke.