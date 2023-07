Es ist nicht rot, sondern weiß - das Sorgentelefon, das in der Kinder- und Jugendzuflucht "Schlupfwinkel" in Erfurt gerade klingelt. Sozialpädagoge Patrick Kleinau hebt ab. "Sorgentelefon", mehr sagt er nicht zur Begrüßung. Es sei wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen, die anrufen, wissen, dass sie an der richtigen Stelle sind und ohne Umschweife anfangen können mit reden. Denn das Sorgentelefon soll ein niederschwelliges Angebot sein.

Anonymität hat oberste Priorität. Name oder Position zu nennen, könnte eine Hemmschwelle oder auch verwirrend sein und möglicherweise dazu führen, dass wieder aufgelegt wird. Deshalb verzichten Kleinau und seine Kolleginnen und Kollegen darauf und melden sich nur mit "Sorgentelefon". Schüler, die bei schlechten Noten Angst vor der Reaktion ihrer Eltern haben, können das Sorgentelefon anrufen. (Symbolbild)

Sorgentelefon wird 24 Stunden am Tag betreut

Patrick Kleinau ist Ende 30, trägt Bart, Zopf und Brille, hat eine angenehme Stimme. Seit zehn Jahren arbeitet Kleinau im "Schlupfwinkel" in Erfurt. Dort finden Kinder und Jugendliche Schutz in akuten Notsituationen. Auch das Sorgentelefon wird durch Kleinau und seine Kolleginnen und Kollegen betreut - 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.

Wenn es klingelt, hilft Kleinau sein Job als Sozialpädagoge. "Im Schlupfwinkel haben wir es jeden Tag mit unterschiedlichen Krisen zu tun. Wichtig ist, diese zu verstehen. Nur dann können wir auch helfen. Das ist beim Sorgentelefon nicht anders", sagt Kleinau. Dafür haben er und seine Kollegen etwa 100 Stunden Weiterbildung absolviert.

Das Sorgentelefon, an dem Patrick Kleinau und seine Kollegen zu erreichen sind, ist nicht rot, sondern weiß.

Wichtig sind Unterstützung und Bestärkung

Wenn das Sorgentelefon klingelt, weiß Kleinau nicht, welche Probleme die Anrufer belasten. Dann heißt es erst einmal zuhören. Oft seien es Stress mit Freunden oder Familie, Probleme mit dem eigenen Körper, Mobbing oder auch aktuelle Themen wie der Krieg in der Ukraine oder die Klimakrise.

Auch die anstehenden Zeugnisse sind Thema am Sorgentelefon. Dann könne es schon passieren, dass ein Kind sich nicht nach Hause traut. Es sei wichtig, das Kind zu bestärken und zu unterstützen. Hinterfragt werde aber auch, was es denn seiner Meinung nach zu Hause erwarte, was passieren könnte. Oft seien Eltern vielleicht gar nicht sauer, hätten sich gewünscht, dass sich ihr Kind eher an sie gewandt hätten. Diese verschiedenen Optionen aufzuzeigen und durchzuspielen, sei Aufgabe des Sorgentelefons.

Im Gespräch wirkt Patrick Kleinau sehr offen und im positiven Sinne redselig. Sein Wesen, sagt er, gebe er auch am Sorgentelefon nicht ganz auf. Dennoch passe er seine Gesprächsführung der Situation an. Manchmal seien Kinder froh, wenn er redet, sie sich aber ernst genommen fühlen. Manchmal würden aber auch die Kinder wie ein Wasserfall reden und er fast nur zuhören. Das sei in Ordnung.

Was tun, wenn die Zeugnisnoten schlecht sind? Die Mitarbeiter des Sorgentelefons wissen Rat.

Fünf Telefonstandorte in Thüringen

Denn seine Aufgabe sei es, als Projektionsfläche zu agieren und dann fachlich auf die Sorgen und Probleme einzugehen, um die bestmögliche Lösung für das Kind oder den Jugendlichen zu finden. Ob es auch für sie die bestmögliche Lösung ist, hängt von der jeweiligen Situation ab. Tot gequatscht habe er aber noch niemanden, meint Kleinau mit einem Augenzwinkern.