Am schnellsten werden Anträge auf Wohngeld den Zahlen nach in Jena bearbeitet. Drei bis fünf Wochen dauert es in der Saalestadt, bis ein Antragsteller Antwort von der Behörde erhält. Auch in Jena stieg die Zahl der Wohngeldanträge von durchschnittlich 311 im Monat im vergangenen Jahr deutlich auf 443 monatlich in diesem Jahr. Wegen Urlaub und Krankheit liegen derzeit noch 33 unbearbeitete Anträge in der Behörde.