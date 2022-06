So wie die Spenden reinkämen, gingen sie auch wieder raus, berichtete die Chefin des Sozialkaufhauses in Apolda, Kerstin Thielemann. In Weimar werden bestimmte Waren ebenfalls knapp: Im dortigen Sozialkaufhaus sind Möbel, Besteck und Zubehör Mangelware. In Leinefelde und Mühlhausen gibt es keine Küchen mehr. Auch bei Elektrogeräten herrscht demnach ein Engpass.