Bildung: 74 Millionen Euro. Wirtschaft: 64 Millionen Euro. Infrastruktur: 60 Millionen Euro. Justiz: 21 Millionen Euro. Die Ministerien der Thüringer Landesregierung müssen im laufenden Haushaltsjahr viel Geld einsparen. Jedes Ressort muss nach dem Willen des Finanzministeriums einen Sparbeitrag leisten, damit der Landesetat - wie von den Fraktionen von Linke, SPD, Grünen und CDU vereinbart - um insgesamt 330 Millionen Euro gekürzt werden kann. Bei den Ressort-Chefs der Ministerien stößt das Einsparkonzept allerdings auf wenig Begeisterung. Abstimmung im Thüringer Landtag am 4. Februar: an diesem Tag wurde der Landeshaushalt 2022 verabschiedet. Bildrechte: dpa

Siegesmund will das Gespräch suchen

"Wir können es uns gar nicht leisten, an den falschen Stellen zu sparen." Dieser Satz kommt von Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). Sie verweist darauf, dass das Land zentrale Aufgaben hat, wie etwa finanzielle Hilfen beim Klimaschutz. Die Grünen-Politikerin spricht daher beim Einsparkonzept von Finanzministerin Heike Taubert (SPD) nur von Vorschlägen. Diese seien noch nicht in Stein gemeißelt. Siegesmund will noch einmal das Gespräch mit Taubert suchen. Nach deren Willen muss das Umweltministerium einen Einparbetrag von knapp 15 Millionen Euro aufbringen.

Mit über 21 Millionen dabei ist Justizminister Dirk Adams (Grüne). Auch er spricht davon, dass die geforderte Einsparung zu stark in die Finanzierung der Kernaufgaben seines Ressorts eingreifen würde. "Deshalb werden wir im Kabinett nach einer besseren Lösung suchen", kündigte Adams an.

Bildungsminister Holter soll höchsten Einzelbetrag einsparen

Nach den Plänen von Finanzministerin Taubert berechnet sich der jeweilige Sparbetrag der Ministerien nach den tatsächlichen Ausgaben, aber auch nach den Haushaltsresten der Vorjahre. Da das Bildungsministerium in den letzten Jahren im Schnitt 120 Millionen Euro jährlich nicht ausgeben konnte - etwa, weil Personalstellen unbesetzt blieben - soll es jetzt auch den höchsten Sparbetrag aller Ministerien aufbringen. Nämlich 74 Millionen Euro. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) sieht hier nach eigenen Angaben noch Gesprächsbedarf. Bereits im ersten Entwurf für den Landesetat 2022 seien für sein Ressort Einsparungen von über 100 Millionen Euro vorgesehen gewesen. Die 74 Millionen kämen jetzt "obendrauf".

Karawanskij findet Sparvorgabe "kurzsichtig"

Sehr reserviert auf die Sparpläne reagiert auch Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke). Sie verweist darauf, dass ihr Haus - den staatlichen Hochbau eingeschlossen - rund 60 Millionen Euro einsparen muss. Das treffe alle Bereiche sehr hart. "Damit hat der Landeshaushalt eine große Chance vergeben", beklagte Karawanskij. "Nämlich in den ländlichen Raum, in klimafreundliches Bauen und in eine nachhaltige Verkehrswende zu investieren." Nach Ansicht der Linken-Politikerin wird jetzt kurzsichtig der Rotstift angesetzt. Susanna Karawanskij Bildrechte: dpa

Ähnlich äußert sich Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Seiner Ansicht nach steht hinter den von der CDU in den Haushaltsverhandlungen durchgesetzten Kürzungen ein falscher Politikansatz. Statt zu sparen, sollte in der Krise antizyklisch investiert werden. Sein Ressort müsse nun prüfen, ob es etwa Abstriche bei der Unternehmenförderung geben müsse. Oder ob das Land die Ko-Finanzierungsmittel aufbringen könne für Förderprogramme von Bund und EU: "Die Kommunen sind beim Breitbandausbau sehr größzügig bedacht worden, das Land hat im Wesentlichen die kommunalen Anteile übernommen. Wird das in der Zukunft noch so möglich sein? Das wird eine wichtige Frage sein", sagt Tiefensee. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee im Gespräch mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (hinten). Bildrechte: IMAGO / Jacob Schröter

Innenminister Georg Maier (SPD) signalisiert zwar, dass er grundsätzlich zu Einsparungen bereit ist. Möglich sei das etwa, indem Investitionen ins nächste Jahr verschoben würden. Gleichwohl will auch Maier im Bereich Sicherheit - also etwa bei der Ausrüstung der Polizei oder beim Katastrophenschutz - keine Einsparungen hinnehmen.

Rückendeckung gibt Maier, der auch Landeschef der SPD ist, seiner Parteifreundin Taubert jedoch bei deren generellem Ansinnen. Die Ankündigung einiger Amtskollegen, die ihnen auferlegten Sparbeträge nicht akzeptieren zu wollen, hält Maier für wenig hilfreich: "Das Hin- und Herschieben zwischen den Ressorts in Größenordnungen ist auch keine Lösung. Alle Ressort sind jetzt aufgerufen, noch mal Einsparpotentiale zu prüfen." Ähnlich äußerte sich SPD-Wirtschaftsminister Tiefensee. Seinen Angaben nach steht auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hinter dem Sparkonzept Tauberts: "Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es da noch zu Veränderungen kommt."