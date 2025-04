Am Dienstag wird in Thüringens größtem Spargel-Anbaugebiet, dem Unstrut-Hainich-Kreis, der erste Spargel der Saison gestochen. Auf 110 Hektar – 20 weniger als im vergangenen Jahr – baut der Spargelhof Kutzleben das edle Stangengemüse an. Ein weiterer großer Spargelproduzent ist die Agrargesellschaft Herbsleben. Dort wachsen auf 80 Hektar - soviel wie im vergangenen Jahr - die weißen und grünen Stangen heran.

Für die Ernte mussten auch in diesem Jahr wieder Helfer aus dem Ausland angeworben werden. 120 sind es in Herbsleben. Sie reisen gerade an. So richtig los mit dem Spargelverkauf geht es vor Ostern. Das sommerliche Wetter der kommenden Woche könnte die Ernte positiv beeinflussen. In Sachsen und Sachsen-Anhalt hat die Ernte ebenfalls vor wenigen Tagen begonnen.