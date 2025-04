Mit dem Mühlberghof in Gebesee im Kreis Sömmerda ist am Mittwoch ein weiterer Spargelanbauer in die Saison gestartet. Wie Geschäftsführerin Carolin Leefers MDR THÜRINGEN mitteilte, wurden am Morgen die ersten Stangen gestochen. Unterstützt wird das Unternehmen dabei von Saisonarbeitern. Den Angaben nach baut der Mühlberghof auf 15 Hektar Spargel an.