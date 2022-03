Die 16 Thüringer Sparkassen haben im vergangenen Jahr jede neunte Filiale und jede zwölfte SB-Stelle geschlossen. Der Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen begründet das mit einer "extrem hohe Filialdichte" in Thüringen im Vergleich zu Hessen. Langsam werde das auf Normalmaß zurückgefahren, sagte der geschäftsführende Verbandspräsident Stefan Reuß am Dienstag in Erfurt. Gründe seien Kostendruck, die sinkende Bevölkerung und das Online-Banking, das durch die Pandemie beschleunigt wurde. Ende 2021 hatten die Thüringer Sparkassen noch 188 Filialen und 138 SB-Standorte.

Online-Banking wird laut Sparkassen-Verband immer wichtiger. Immer mehr Kunden nutzen diese Möglichkeit zur Erledigung ihrer Bankgeschäfte. Treiber dieser Entwicklung war laut Verband auch die Corona-Pandemie. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO