Die SPD in Thüringen will Urlaub für Familien im Land während der Corona-Pandemie deutlich vereinfachen. Parteichef Georg Maier sagte MDR THÜRINGEN, Kinder und Jugendliche dürften bei Ferienreisen oder Ausflügen kein limitierender Faktor sein. Es könne nicht sein, dass Familien erhebliche Einschränkungen befürchten müssten, weil ihre Kinder entweder noch nicht geimpft sind oder aus Altersgründen gar nicht geimpft werden dürften .

Auch Ausflüge in Freizeiteinrichtungen unter freiem Himmel sollen für Familien ohne großen Aufwand möglich sein. Vor allem Freibäder und Zoos, aber auch die Bundesgartenschau seien Angebote für Familien, so Maier. Auch dort müsste die Testpflicht für alle Kinder aufgehoben werden, ohne Alterseinschränkung. Maier sagte, er hoffe, dass die Diskussion über Thüringen hinaus geführt werde und schnell an Dynamik gewinne.