Maier und Schenk sind die beiden SPD-Minister in der neuen Brombeer-Landesregierung unter Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). Bereits im Januar hatten sie den Schritt kurz nach ihrem Amtsantritt angekündigt. "Es gibt ja entsprechende Parteitagsbeschlüsse, da werde ich mich dranhalten", sagte Maier damals zur Begründung.

Bei einer so kleinen Fraktion bei der SPD gebiete es schon die Arbeitsbelastung der Abgeordneten, dass er und Schenk die Mandate zurückgäben. Denn als Minister könnten sie nicht in den Ausschüssen des Landtages mitarbeiten. Dadurch müssten die anderen SPD-Abgeordneten aber in noch mehr Gremien sitzen als ohnehin schon.