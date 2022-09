Er ist entspannt mit Blick auf diesen Parteitag: Georg Maier, Thüringer Innenminister und seit zwei Jahren SPD-Landeschef. In Suhl stellt er sich zur Wiederwahl und kann fest mit einem Erfolg rechnen. Er ist der einzige Kandidat: "Natürlich, klar, alles, was eine Acht vorne dran hat, wäre ein gutes Ergebnis." Ein gutes Ergebnis für den Landeschef würde in der SPD als ein deutliches Zeichen der Geschlossenheit gewertet, was wichtig wäre in diesen Tagen.