Die Thüringer SPD hat für ihren Vorschlag, eine Vier-Tage-Woche in der Alten- und Krankenpflege einzuführen, Kritik von den Oppositionsparteien und Arbeitgeberverbänden geerntet. Verkürzte Arbeitszeiten würden das System endgültig sprengen, das schon jetzt an seine Grenzen stoße, sagte der Unions-Gesundheitsexperte Christoph Zippel. Die AfD forderte, die Arbeitsbedingungen in den Pflegeheimen insgesamt zu verbessern, um mehr Beschäftigte zu gewinnen.