Am Montag ist auch die Spendenaktion der Arbeiterwohlfahrt Mitte-West-Thüringen gestartet. Im Fachdienst Migration in Apolda in der Lessingstraße, in der Marienstraße in Weimar und in der Kastanienstraße in Jena sind Sammelstellen eingerichtet. Benötigt werden Feld- und Klappbetten, Verbandskästen, Handtücher und Decken sowie Hygieneartikel. Die Büros der AWO nehmen von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 14 Uhr Spenden entgegen. Auch Transporter und Fahrer würden dringend gesucht. Wer sich vorstellen könne, Hilfsgüter bis an die polnisch-ukrainische Grenze zu bringen, solle sich ebenso melden, hieß es.