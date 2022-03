In Thüringen gibt es immer mehr Hilfsaktionen für die Menschen in und aus der Ukraine. So werden in mehreren Städten und Gemeinden Hilfstransporte organisiert und zu Sach- und Geldspenden aufgerufen. Der Thüringer Hotel- und Gastgewerbeverband wandte sich an alle Hoteliers und Ferienwohnung-Besitzer im Freistaat. Sie sollen mit freien Zimmern Flüchtlingen aus der Ukraine helfen.