Ab dem 8. Juli ist eine der Hauptstraßen in der Stadtrodaer Innenstadt gesperrt. Zwei Wochen lang wird die Straße des Friedens saniert, wie das Landratsamt mitteilt. Autofahrer werden bereits am Kreisverkehr am Freibad umgeleitet, um durch die Stadt zu kommen. Der Verkehr zum Grüntal wird über den Alten Markt und den Burggraben geführt. Für den Busverkehr wird eine Ersatzhaltestelle in der Geraer Straße eingerichtet. Die Bauarbeiten sollen den Angaben nach am 19. Juli beendet sein.