3.500 Thüringerinnen und Thüringer haben sich am Wochenende bei dem Sonder-Aktionstag gegen Corona impfen lassen. Am größten war die Nachfrage laut Kassenärztlicher Vereinigung am Samstag mit 295 in Schmölln. Weniger gefragt waren die Impfungen in Nordhausen mit 41 und in Greiz mit 26. Den Angaben nach entschied sich die Mehrheit für den Impfstoff von Johnson & Johnson, der nur einmal verimpft werden muss. 1.500-mal wurde das Vakzin von Biontech verabreicht. Corona-Impfung (Symbolbild) Bildrechte: imago images/photothek

Wie es von der Kassenärztlichen Vereinigung hieß, soll die Aktion am kommenden Wochenende aufgrund der hohen Nachfrage wiederholt werden. So können sich Impfwillige am Samstag an allen Thüringer Impfstellen ohne Termin mit Johnson & Johnson immunisieren lassen.

Impfquote in Thüringen gestiegen