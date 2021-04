Bildungsministerium Thüringen erlaubt Sport für kleine Kindergruppen im Freien

Thüringen erlaubt ab sofort, dass Kinder unter 14 Jahren in kleinen Gruppen draußen Sport machen dürfen. Das teilt das Bildungsministerium am Donnerstag mit. Damit würden die Vorgaben des Bundes nun auch in Thüringen umgesetzt.